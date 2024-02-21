ЄС досяг угоди щодо першої в світі схеми сертифікації видалення вуглецю
Київ • УНН
ЄС погоджується створити перший реєстр для сертифікації та торгівлі одиницями поглинання вуглецю від органічного сільського господарства та промисловості, щоб допомогти досягти своєї мети - чистого нуля викидів до 2050 року.
Законодавці Європейського Союзу досягли політичної згоди вранці у вівторок щодо пропозиції створити перший у світі реєстр для сертифікованого видалення вуглекислого газу, отриманого в результаті практики екологічного землеробства та промислових процесів. Про це пише Еuractiv, передає УНН.
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Попередня угода, досягнута між Європейським парламентом і Радою держав-членів ЄС, спрямована на розширення високоякісного видалення вуглецю в ЄС для досягнення мети Союзу щодо скорочення викидів до нуля до 2050 року.
Європейська комісія внесла цю пропозицію в листопаді 2022 року. Це перший крок до створення загальноєвропейського реєстру, який згодом дозволить торгувати одиницями видалення вуглецю, що відповідають одній тонні CO2, видаленої з атмосфери.
Видалення вуглецю рухається вперед!
Нова схема сертифікації "запобігтиме зеленому вимиванню та сприятиме приватним інвестиціям у видалення вуглецю". Це також допоможе розвинути добровільний вуглецевий ринок.
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