ЄС досяг угоди щодо першої в світі схеми сертифікації видалення вуглецю

Законодавці Європейського Союзу досягли політичної згоди вранці у вівторок щодо пропозиції створити перший у світі реєстр для сертифікованого видалення вуглекислого газу, отриманого в результаті практики екологічного землеробства та промислових процесів. Про це пише Еuractiv, передає УНН.

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Попередня угода, досягнута між Європейським парламентом і Радою держав-членів ЄС, спрямована на розширення високоякісного видалення вуглецю в ЄС для досягнення мети Союзу щодо скорочення викидів до нуля до 2050 року.

Європейська комісія внесла цю пропозицію в листопаді 2022 року. Це перший крок до створення загальноєвропейського реєстру, який згодом дозволить торгувати одиницями видалення вуглецю, що відповідають одній тонні CO2, видаленої з атмосфери.

Видалення вуглецю рухається вперед! заявила депутат Європарламенту Лідія Перейра, спікер парламенту щодо пропозиції, у реакції, опублікованій на X.

Нова схема сертифікації "запобігтиме зеленому вимиванню та сприятиме приватним інвестиціям у видалення вуглецю". Це також допоможе розвинути добровільний вуглецевий ринок.

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