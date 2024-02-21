ЕС достиг соглашения по первой в мире схеме сертификации удаления углерода

Законодатели Европейского Союза достигли политического согласия утром во вторник по предложению создать первый в мире реестр для сертифицированного удаления углекислого газа, полученного в результате практики экологического земледелия и промышленных процессов. Об этом пишет Ецгастіѵ, передает УНН.

Детали

Предварительное соглашение, достигнутое между Европейским парламентом и Советом государств-членов ЕС, направлено на расширение высококачественного удаления углерода в ЕС для достижения цели Союза по сокращению выбросов до нуля к 2050 году.

Европейская комиссия внесла это предложение в ноябре 2022 года. Это первый шаг к созданию общеевропейского реестра, который впоследствии позволит торговать единицами удаления углерода, соответствующими одной тонне CO2, удаленной из атмосферы.

Удаление углерода движется вперед! заявила депутат Европарламента Лидия Перейра, спикер парламента по предложению, в реакции, опубликованной на X.

Новая схема сертификации "предотвратит зеленое вымывание и будет способствовать частным инвестициям в удаление углерода". Это также поможет развить добровольный углеродный рынок.

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