Украина готовится ввести механизм углеродной корректировки импорта - Минприроды

В следующем году в Украине в пилотном режиме запустят Национальную систему торговли выбросами, а в 2026 году она должна заработать полноценно. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, пишет УНН.

Детали

Чтобы обсудить механизмы эффективного запуска СТВ нужны Украины, как поддержать бизнес и минимизировать для него последствия от введения СВАМ провели экспертную дискуссию "Эффективные рыночные механизмы и инструменты для климатических действий".

И для того, чтобы уменьшить последствия СВАМ на нашу экономику, уже сейчас готовим дорожную карту внедрения СТВ в Украине, анализируем риски. Наша задача - максимально подготовить бизнес - отметила заместитель министра защиты окружающей среды Виктория Киреева.

Во время дискуссии затронули следующие вопросы:

Переходный период от внедрения национальной системы торговли выбросами до полного присоединения к СТВ ЕС.

Оптимальная цена на углерод и ее постепенное повышение в течение переходного периода.

Поддержка бизнеса в процессе подготовки к СТВ и уменьшение потенциального негативного влияния СВАМ.

Инструменты климатического финансирования.

Средства дополнительной международной поддержки Украины.

Опыт ЕС во внедрении механизмов и его адаптация к украинским реалиям.

Также на мероприятии была представлена предварительная дорожная карта и план действий по внедрению национальной системы торговли выбросами.

Правительство активизирует работу над климатической политикой: на очереди подготовка закона о квотах на выбросы парниковых газов, что важно для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Дополнение

В ведомстве добавили, что несмотря на вызовы, связанные с военными действиями, Украина продолжает внедрять стандарты ЕС и реализовывать климатические проекты. Об этом ранее во время Международного досугового форума "United for Nature. Agenda for Ukraine" заявил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.

2024 год для Украины - это однозначно год начала климатического диалога. Мы движемся быстрыми темпами и уже начали обсуждение проекта Закона Украины "Об основных принципах государственной климатической политики - резюмировали в Минэкологии.

Справочно

СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism) - это механизм регулирования выбросов углерода на границе с Европейским союзом. Он призван предотвратить загрязнение окружающей среды углеродом, путем сбора с импортеров ЕС за ввоз товаров с углеродным следом.

Напомним

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявили, что Украина продвигает свою климатическую политику, разрабатывая закон о квотах на выбросы парниковых газов, что является ключевым для интеграции в ЕС, и планируя полный запуск СТВ к 2026 году.