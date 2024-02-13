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Україна готується запровадити механізм вуглецевого коригування імпорту - Міндовкілля

Україна готується запровадити механізм вуглецевого коригування імпорту - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 27452 перегляди

Україна планує запустити національну систему торгівлі квотами на викиди в пілотному режимі наступного року, а повністю запустити її до 2026 року.

Наступного року в Україні у пілотному режимі запустять Національну систему торгівлі викидами, а у 2026 році вона повинна запрацювати повноцінно. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, пише УНН.

Деталі

Аби обговорити механізми ефективного запуску СТВ потрібні України, як підтримати бізнес та мінімізувати для нього наслідки від введення СВАМ провели експертну дискусію "Ефективні ринкові механізми та інструменти для кліматичних дій". 

І для того, щоб зменшити наслідки СВАМ на нашу економіку, вже зараз готуємо дорожню карту впровадження СТВ в Україні, аналізуємо ризики. Наше завдання – максимально підготувати бізнес

– зауважила заступниця міністра захисту довкілля Вікторія Киреєва.

Під час дискусії порушили такі питання:

  • Перехідний період від запровадження національної системи торгівлі викидами до повного приєднання до СТВ ЄС.
  • Оптимальна ціна на вуглець та її поступове підвищення протягом перехідного періоду.
  • Підтримка бізнесу в процесі підготовки до СТВ та зменшення потенційного негативного впливу СВАМ.
  • Інструменти кліматичного фінансування.
  • Засоби додаткової міжнародної підтримки України.
  • Досвід ЄС у впровадженні механізмів та його адаптація  до українських реалій.

Також на заході була представлена попередня дорожня карта та план дій щодо впровадження національної системи торгівлі викидами.

Уряд активізує роботу над кліматичною політикою: на черзі підготовка закону щодо квот на викиди парникових газів, що важливо для виконання Угоди про асоціацію з ЄС12.01.24, 13:43 • 27311 переглядiв

Доповнення

У відомстві додали, що попри виклики, пов’язані з воєнними діями, Україна продовжує впроваджувати стандарти ЄС та реалізовувати кліматичні проєкти. Про це раніше під час Міжнародного дозвіллєвого форуму "United for Nature. Agenda for Ukraine" заявив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.

2024 рік для України – це однозначно рік початку кліматичного діалогу. Ми рухаємося швидкими темпами і вже розпочали обговорення проєкту Закону України "Про основні засади державної кліматичної політики 

- резюмували в Міндовкілля.

Довідково

СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism) – це механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні з Європейським союзом. Він покликаний запобігти забрудненню навколишнього середовища вуглецем, шляхом збору з імпортерів ЄС за ввезення товарів з вуглецевим слідом.

Нагадаємо

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України заявили, що Україна просуває свою кліматичну політику, розробляючи закон про квоти на викиди парникових газів, що є ключовим для інтеграції в ЄС, і плануючи повний запуск СТВ до 2026 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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