Єрмак зустрівся з Боргом: про що говорив очільник ОП з главою ОБСЄ
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з Діючим головою ОБСЄ Яном Боргом (Мальта) та подякував йому за підтримку України з боку його країни, закликавши ОБСЄ зосередитися на поверненні дітей, незаконно депортованих росією.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієном Боргом, який перебуває в Україні з візитом. Про що говорили політики розповіли у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.
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За даними відомства Андрій Єрмак першочергово подякував Мальті за активну підтримку кроків, спрямованих на імплементацію Формули миру Президента Володимира Зеленського.
Глава Офісу Президента високо оцінив третю зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо реалізації принципів відновлення миру в Україні, яка відбулася на Мальті наприкінці жовтня 2023 року. Єрмак переконаний, що саме зустріч на Мальті сприяла подальшому зростанню кількості країн, що висловили готовність долучитися до роботи над Формулою миру.
Окремо Андрій Єрмак подякував Ієну Боргу та всій Мальті за підтримку початку роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Керівник Офісу Президента висловив сподівання, що головування Мальти в ОБСЄ сприятиме активізації процесу повернення українських дітей, незаконно депортованих до росії.
Україна та Канада запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей02.02.24, 22:19 • 33056 переглядiв
Андрій Єрмак також висловив сподівання на подальшу плідну взаємодію двох держав та участь Мальти у Глобальному саміті миру.
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Цього ж дня із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом зустрівся й Президент України Володимир Зеленський. Він закликав сфокусувати увагу організації на поверненні незаконно депортованих росією дітей.
Спільну пресконференцію із Діючим головою ОБСЄ та міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом провів і український очільник МЗС Дмитро Кулеба. Він закликав ОБСЄ зробити питання захисту прав національних меншин в росії одним із пріоритетних на порядку денному людського виміру організації.