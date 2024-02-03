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Єрмак зустрівся з Боргом: про що говорив очільник ОП з главою ОБСЄ

Єрмак зустрівся з Боргом: про що говорив очільник ОП з главою ОБСЄ

Київ • УНН

 • 34216 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з Діючим головою ОБСЄ Яном Боргом (Мальта) та подякував йому за підтримку України з боку його країни, закликавши ОБСЄ зосередитися на поверненні дітей, незаконно депортованих росією.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієном Боргом, який перебуває в Україні з візитом. Про що говорили політики розповіли у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.

Деталі

За даними відомства Андрій Єрмак першочергово подякував Мальті за активну підтримку кроків, спрямованих на імплементацію Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Глава Офісу Президента високо оцінив третю зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо реалізації принципів відновлення миру в Україні, яка відбулася на Мальті наприкінці жовтня 2023 року. Єрмак переконаний, що саме зустріч на Мальті сприяла подальшому зростанню кількості країн, що висловили готовність долучитися до роботи над Формулою миру.

Окремо Андрій Єрмак подякував Ієну Боргу та всій Мальті за підтримку початку роботи Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Керівник Офісу Президента висловив сподівання, що головування Мальти в ОБСЄ сприятиме активізації процесу повернення українських дітей, незаконно депортованих до росії.

Україна та Канада запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей02.02.24, 22:19 • 33056 переглядiв

Андрій Єрмак також висловив сподівання на подальшу плідну взаємодію двох держав та участь Мальти у Глобальному саміті миру.

Додатково

Цього ж дня із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом зустрівся й Президент України Володимир Зеленський. Він закликав сфокусувати увагу організації  на поверненні незаконно депортованих росією дітей.

Спільну пресконференцію  із Діючим головою ОБСЄ та міністром закордонних справ Мальти Ієном Боргом провів і український очільник МЗС Дмитро Кулеба. Він закликав ОБСЄ зробити питання захисту прав національних меншин в росії одним із пріоритетних на порядку денному людського виміру організації.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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maltaМальта
andrii-yermakАндрій Єрмак
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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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