Ермак встретился с Боргом: о чем говорил глава ОП с главой ОБСЕ

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  176073 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  203802 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  175933 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  175957 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  171283 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  148175 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  154658 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  169425 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170287 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Ермак встретился с Боргом: о чем говорил глава ОП с главой ОБСЕ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с Действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом (Мальта) и поблагодарил его за поддержку Украины со стороны его страны, призвав ОБСЕ сосредоточиться на возвращении детей, незаконно депортированных россией.

Политика •   •  4033 просмотра
Ермак встретился с Боргом: о чем говорил глава ОП с главой ОБСЕ

США нанесли авиаудары по Ираку и Сирии, использовав 125 ракет

В ответ на удар беспилотника по американской базе в Иордании американские военные нанесли авиаудары с использованием более 125 ракет по более чем 85 связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии, включая командные центры, склады вооружений и логистические центры.

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США нанесли авиаудары по Ираку и Сирии, использовав 125 ракет

Сумщина: армейцы рф более тридцати раз ударили по пограничникам

Российские войска 33 раза обстреляли из различных видов оружия девять громад вдоль границы Сумской области 2 февраля, вызвав 102 взрыва.

Война •   •  6894 просмотра
Сумщина: армейцы рф более тридцати раз ударили по пограничникам

В России заявили о сбитии беспилотника под Воронежем

Россия утверждает, что ее противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник под Воронежем, о жертвах и повреждениях не сообщается.

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В России заявили о сбитии беспилотника под Воронежем

Болгария начала отправку сотни бронетранспортеров для Украины

Болгария начала транспортировку 100 подаренных бронетранспортеров в Украину, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения.

Война •   •  10079 просмотра
Болгария начала отправку сотни бронетранспортеров для Украины

Венгрия выдвигает новые условия для вступления Швеции в НАТО

Венгрия поставила условие, что премьер-министр Швеции должен посетить Венгрию, прежде чем она ратифицирует вступление Швеции в НАТО.

Новости Мира •   •  11660 просмотра
Венгрия выдвигает новые условия для вступления Швеции в НАТО

Враг атаковал Полтавскую область: есть попадания

Россия атаковала Полтавскую область Украины, сообщается о взрывах в Миргородском районе, но жертв нет.

Война •   •  16659 просмотра
Враг атаковал Полтавскую область: есть попадания

На 77 году жизни скончался голливудский актер Карл Везерс - звезда "Рокки" и "Мандалорца"

Американский актер Карл Везерс, звезда фильмов "Рокки" и "Мандалориец", умер в возрасте 77 лет.

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На 77 году жизни скончался голливудский актер Карл Везерс - звезда "Рокки" и "Мандалорца"

На Ривненщине будут судить мужчину за разбойное нападение на женщин, угрозы гранатой правоохранителям и арсенал оружия дома

Мужчину будут судить за ограбление, нападение и хранение оружия после того, как он ворвался в дом с топором и пистолетом, угрожал полиции гранатой и был найден с целым арсеналом в собственном доме.

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На Ривненщине будут судить мужчину за разбойное нападение на женщин, угрозы гранатой правоохранителям и арсенал оружия дома

Украина уведомила США о решении освободить Залужного - The Washington Post

Решение об отставке командующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного было доведено до сведения администрации США, но детали его реализации остаются непонятными.

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Украина уведомила США о решении освободить Залужного - The Washington Post