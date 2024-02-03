Ермак встретился с Боргом: о чем говорил глава ОП с главой ОБСЕ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Республики Мальта Иеном Боргом, который находится в Украине с визитом. О чем говорили политики рассказали в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

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По данным ведомства Андрей Ермак в первую очередь поблагодарил Мальту за активную поддержку шагов, направленных на имплементацию Формулы мира Президента Владимира Зеленского.

Глава Офиса Президента высоко оценил третью встречу советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по реализации принципов восстановления мира в Украине, которая состоялась на Мальте в конце октября 2023 года. Ермак убежден, что именно встреча на Мальте способствовала дальнейшему росту количества стран, выразивших готовность присоединиться к работе над Формулой мира.

Отдельно Андрей Ермак поблагодарил Иена Борга и всю Мальту за поддержку начала работы Международной коалиции за возвращение украинских детей. Руководитель Офиса Президента выразил надежду, что председательство Мальты в ОБСЕ будет способствовать активизации процесса возвращения украинских детей, незаконно депортированных в Россию.

Украина и Канада запустили работу Международной коалиции за возвращение украинских детей

Андрей Ермак также выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие двух государств и участие Мальты в Глобальном саммите мира.

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В этот же день с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иеном Боргом встретился и Президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал сфокусировать внимание организации на возвращении незаконно депортированных Россией детей.

Совместную пресс-конференцию с Действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Мальты Иеном Боргом провел и украинский глава МИД Дмитрий Кулеба. Он призвал ОБСЕ сделать вопрос защиты прав национальных меньшинств в России одним из приоритетных в повестке дня человеческого измерения организации.