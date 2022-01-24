Єрмак займається схемами контрабанди на українській митниці за допомогою санкційного Куршутова - ЗМІ

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 798 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 50703 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 124069 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 188305 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 183737 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207151 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195159 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151327 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152615 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173093 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 131221 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172314 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 109563 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 63826 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 33837 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 461361 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 306062 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 369488 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 481833 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 726968 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 109563 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172314 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123196 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158456 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181822 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Єрмак займається схемами контрабанди на українській митниці за допомогою санкційного Куршутова - ЗМІ

Єрмак займається схемами контрабанди на українській митниці за допомогою санкційного Куршутова - ЗМІ

Київ • УНН

 • 35152 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. За підтримки осіб з Офісу президента був створений "бек-офіс" митниці, куди надходить "чорний кеш" від нелегального імпорту. Куратором офісу став глава ОПУ Андрій Єрмак, якому допомагають його заступник Андрій Смирнов і бізнесмен Сеяр Куршутов. Про це йдеться в статті "Не "стоп" контрабанда: хто і як в Україні контролює митницю і при чому тут Сеяр Куршутов і Андрій Єрмак", передає УНН з посиланням на delo.ua.

Деталі

"Трохи передісторії: як повідомляють джерела, в Офісі президента був створений так званий "бек-офіс", який контролює фактично всі схеми на митниці, відповідальним за який був позаштатний помічник Андрія Єрмака Микола Беззубенко. Беззубенко доручили створити і втілити схеми на митниці, які б генерували наповнення "чорної каси" від контрабанди. Однак ті ж джерела відзначили, що не все йшло в роботі Беззубенка гладко, а "Каса" наповнювалася дуже слабкими темпами. "Бек-офіс" потребував сильного партнера", - пишуть автори статті.

У матеріалі пояснюється, що заступник голови ОПУ Андрій Смирнов запропонував посилити митний "бек-офіс" залученням свого колишнього клієнта Сеяра Куршутова. І в минулому році відбулася зустріч Куршутова і глави ОПУ Андрія Єрмака, де Єрмак переконався в тому, що досвідчений бізнесмен, благополучно курирував багато років Одеську митницю ще при Президентові Порошенку, може дійсно вплинути на зростання надходжень від сірого імпорту в касу "бек-офісу".

"Після зазначеної таємної зустрічі Андрій Єрмак провів термінову нараду з низкою керівників Держмитниці, де дав пряму вказівку: тепер взаємодію з митницею від ОПУ здійснюватиме Сеяр Куршутов. Є і ще одна цікава деталь: на цій же зустрічі Сеяр Куршутов наполегливо попросив голову Держмитниці звільнити керівників шести регіональних митниць, а замість них призначити "своїх" наближених осіб", — йдеться в матеріалі.

Журналісти пишуть, що, за даними джерел, Куршутов і Беззубенко зараз відповідають за наповнення каси "чорним кешем" від контрабанди особисто перед Андрієм Єрмаком. І навіть СБУ, яка підключилася до боротьби з контрабандистами, поки не змогла вплинути на відверті схеми лідерів контрабандного світу. Не вплинули на діяльність еКуршутова і санкції РНБО, до списку яких він потрапив навесні 2021 року.

"Зараз на українській митниці успішно процвітають старі схеми, що довгий час дуже ефективно працювали за Петра Порошенка і в "офісі Грановського" і з якими, згідно із заявами чиновників і політиків, з моменту приходу нової влади в 2019 році йшла довга і відчайдушна боротьба", — резюмують автори статті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69