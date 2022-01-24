Єрмак займається схемами контрабанди на українській митниці за допомогою санкційного Куршутова - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. За підтримки осіб з Офісу президента був створений "бек-офіс" митниці, куди надходить "чорний кеш" від нелегального імпорту. Куратором офісу став глава ОПУ Андрій Єрмак, якому допомагають його заступник Андрій Смирнов і бізнесмен Сеяр Куршутов. Про це йдеться в статті "Не "стоп" контрабанда: хто і як в Україні контролює митницю і при чому тут Сеяр Куршутов і Андрій Єрмак", передає УНН з посиланням на delo.ua.
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"Трохи передісторії: як повідомляють джерела, в Офісі президента був створений так званий "бек-офіс", який контролює фактично всі схеми на митниці, відповідальним за який був позаштатний помічник Андрія Єрмака Микола Беззубенко. Беззубенко доручили створити і втілити схеми на митниці, які б генерували наповнення "чорної каси" від контрабанди. Однак ті ж джерела відзначили, що не все йшло в роботі Беззубенка гладко, а "Каса" наповнювалася дуже слабкими темпами. "Бек-офіс" потребував сильного партнера", - пишуть автори статті.
У матеріалі пояснюється, що заступник голови ОПУ Андрій Смирнов запропонував посилити митний "бек-офіс" залученням свого колишнього клієнта Сеяра Куршутова. І в минулому році відбулася зустріч Куршутова і глави ОПУ Андрія Єрмака, де Єрмак переконався в тому, що досвідчений бізнесмен, благополучно курирував багато років Одеську митницю ще при Президентові Порошенку, може дійсно вплинути на зростання надходжень від сірого імпорту в касу "бек-офісу".
"Після зазначеної таємної зустрічі Андрій Єрмак провів термінову нараду з низкою керівників Держмитниці, де дав пряму вказівку: тепер взаємодію з митницею від ОПУ здійснюватиме Сеяр Куршутов. Є і ще одна цікава деталь: на цій же зустрічі Сеяр Куршутов наполегливо попросив голову Держмитниці звільнити керівників шести регіональних митниць, а замість них призначити "своїх" наближених осіб", — йдеться в матеріалі.
Журналісти пишуть, що, за даними джерел, Куршутов і Беззубенко зараз відповідають за наповнення каси "чорним кешем" від контрабанди особисто перед Андрієм Єрмаком. І навіть СБУ, яка підключилася до боротьби з контрабандистами, поки не змогла вплинути на відверті схеми лідерів контрабандного світу. Не вплинули на діяльність еКуршутова і санкції РНБО, до списку яких він потрапив навесні 2021 року.
"Зараз на українській митниці успішно процвітають старі схеми, що довгий час дуже ефективно працювали за Петра Порошенка і в "офісі Грановського" і з якими, згідно із заявами чиновників і політиків, з моменту приходу нової влади в 2019 році йшла довга і відчайдушна боротьба", — резюмують автори статті.