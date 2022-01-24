Єрмак займається схемами контрабанди на українській митниці за допомогою санкційного Куршутова - ЗМІ

КИЇВ. 24 січня. УНН. За підтримки осіб з Офісу президента був створений "бек-офіс" митниці, куди надходить "чорний кеш" від нелегального імпорту. Куратором офісу став глава ОПУ Андрій Єрмак, якому допомагають його заступник Андрій Смирнов і бізнесмен Сеяр Куршутов. Про це йдеться в статті "Не "стоп" контрабанда: хто і як в Україні контролює митницю і при чому тут Сеяр Куршутов і Андрій Єрмак", передає УНН з посиланням на delo.ua.