Ермак курирует схемы контрабанды на украинской таможне с помощью санкционного Куршутова - СМИ

ukru
15 марта, 19:03 • 108021 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146876 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125726 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119095 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106062 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102031 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95258 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125933 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128196 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127396 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 55149 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 39160 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 34109 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 58163 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 42114 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125929 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125841 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262895 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 292178 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228453 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105967 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128192 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112138 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129366 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131345 просмотра
Актуальное
Ермак курирует схемы контрабанды на украинской таможне с помощью санкционного Куршутова - СМИ

Ермак курирует схемы контрабанды на украинской таможне с помощью санкционного Куршутова - СМИ

Киев • УНН

 • 35139 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. При поддержке лиц из Офиса президента был создан "бэк-офис" таможни, куда поступает "черный кэш" от нелегального импорта. Куратором офиса стал глава ОПУ Андрей Ермак, которому помогают его зам Андрей Смирнов и бизнесмен Сеяр Куршутов. Об этом говорится в статье "Не "стоп" контрабанда: кто и как в Украине контролирует таможню и при чем здесь Сеяр Куршутов и Андрей Ермак", передает УНН со ссылкой на delo.ua.

Детали

"Немного предыстории: как сообщают источники, в Офисе президента был создан так называемый "бэк-офис", который контролирует фактически все схемы на таможне, ответственным за который был внештатный помощник Андрея Ермака Николай Беззубенко. Беззубенко поручили создать и воплотить схемы на таможне, которые бы генерировали наполнение "черной кассы" от контрабанды. Однако те же источники отметили, что не все шло в работе Беззубенко гладко, а "касса" наполнялась очень слабыми темпами. "Бэк-офис" нуждался в сильном партнере", — пишут авторы статьи.

В материале объясняется, что замглавы ОПУ Андрей Смирнов предложил усилить таможенный "бэк-офис" привлечением своего бывшего клиента Сеяра Куршутова. И в прошлом году состоялась встреча Куршутова и главы ОПУ Андрея Ермака, где Ермак убедился в том, что опытный бизнесмен, благополучно курировавший много лет Одесскую таможню еще при президенте Порошенко, может действительно повлиять на рост поступлений от серого импорта в кассу "бэк-офиса".

"После указанной тайной встречи Андрей Ермак провел срочное совещание с рядом руководителей Гостаможни, где дал прямое указание: теперь взаимодействие с таможней от ОПУ будет осуществлять Сеяр Куршутов. Есть и еще одна интересная деталь: на этой же встрече Сеяр Куршутов настойчиво попросил главу Гостаможни уволить руководителей шести региональных таможен, а вместо них назначить "своих" приближенных лиц", — говорится в материале.

Журналисты пишут, что, по данным источников, Куршутов и Беззубенко сейчас отвечают за наполнение кассы "черным кэшем" от контрабанды лично перед Андреем Ермаком. И даже подключившаяся к борьбе с контрабандистами СБУ пока не смогла повлиять на откровенные схемы лидеров контрабандного мира. Не повлияли на деятельность Сеяра Куршутова и санкции СНБО, в список которых он попал весной 2021 года.

"Сейчас на украинской таможне успешно процветают старые схемы, что долгое время очень эффективно работали при Петре Порошенко и в "Офисе Грановского" и с которыми, согласно заявлениям чиновников и политиков, с момента прихода новой власти в 2019 году шла долгая и отчаянная борьба", — резюмируют авторы статьи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы