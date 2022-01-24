Ермак курирует схемы контрабанды на украинской таможне с помощью санкционного Куршутова - СМИ

Детали

"Немного предыстории: как сообщают источники, в Офисе президента был создан так называемый "бэк-офис", который контролирует фактически все схемы на таможне, ответственным за который был внештатный помощник Андрея Ермака Николай Беззубенко. Беззубенко поручили создать и воплотить схемы на таможне, которые бы генерировали наполнение "черной кассы" от контрабанды. Однако те же источники отметили, что не все шло в работе Беззубенко гладко, а "касса" наполнялась очень слабыми темпами. "Бэк-офис" нуждался в сильном партнере", — пишут авторы статьи.

В материале объясняется, что замглавы ОПУ Андрей Смирнов предложил усилить таможенный "бэк-офис" привлечением своего бывшего клиента Сеяра Куршутова. И в прошлом году состоялась встреча Куршутова и главы ОПУ Андрея Ермака, где Ермак убедился в том, что опытный бизнесмен, благополучно курировавший много лет Одесскую таможню еще при президенте Порошенко, может действительно повлиять на рост поступлений от серого импорта в кассу "бэк-офиса".

"После указанной тайной встречи Андрей Ермак провел срочное совещание с рядом руководителей Гостаможни, где дал прямое указание: теперь взаимодействие с таможней от ОПУ будет осуществлять Сеяр Куршутов. Есть и еще одна интересная деталь: на этой же встрече Сеяр Куршутов настойчиво попросил главу Гостаможни уволить руководителей шести региональных таможен, а вместо них назначить "своих" приближенных лиц", — говорится в материале.

Журналисты пишут, что, по данным источников, Куршутов и Беззубенко сейчас отвечают за наполнение кассы "черным кэшем" от контрабанды лично перед Андреем Ермаком. И даже подключившаяся к борьбе с контрабандистами СБУ пока не смогла повлиять на откровенные схемы лидеров контрабандного мира. Не повлияли на деятельность Сеяра Куршутова и санкции СНБО, в список которых он попал весной 2021 года.

"Сейчас на украинской таможне успешно процветают старые схемы, что долгое время очень эффективно работали при Петре Порошенко и в "Офисе Грановского" и с которыми, согласно заявлениям чиновников и политиков, с момента прихода новой власти в 2019 году шла долгая и отчаянная борьба", — резюмируют авторы статьи.