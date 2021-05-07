Єрмак висловив сподівання щодо візиту Байдена в Україну цьогоріч

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Держсекретар США Ентоні Блінкен та члени американської делегації запевнили, що Україна була і є стратегічним і дуже важливим партнером і союзником Сполучених Штатів. Крім того, за словами Єрмака, сьогодні обговорювалося питання можливої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів.

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“Можу сказати: поки що немає конкретної дати зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні — і з боку українського Президента, і ми почули від Держсекретаря про таку зацікавленість з боку Президента Байдена”, — повідомив керівник Офісу Глави держави.

Він нагадав, що у 2021 році Україна святкує 30-річчя незалежності. “Тому є велике сподівання побачити Президента Байдена в Україні в цьому році”, — сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави також додав, що формат зустрічей, які Ентоні Блінкен мав в Україні, підтверджує, що стосунки між нашими державами будуються на різних рівнях.

Що було раніше

Держсекретар США прибув у Київ у середу, 5 травня, після 23:00. Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.

6 травня зранку Блінкен вже провів зустрічі з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалися у тому числі і реформи та військове співробітництво.

Потім Державний секретар США поклав квіти до стіни пам’яті полеглих за Україну та зустрівся з митрополитом Епіфанієм. Після цього вони разом відвідали Михайлівський собор. Особливу увагу під час цієї зустрічі, як вказали у ПЦУ, було приділено питанню становлення Православної Церкви України, важливості усунення штучних перешкод при вільному, на основі принципів свободи совісті, визначенні громадами своєї приналежності.

Зустріч Блінкена з Президентом України Володимиром Зеленським тривала близько години. Зеленський передав американському колезі Джо Байдену запрошення відвідати Україну поточного року.