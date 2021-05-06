Держсекретар повезе до США запрошення для Байдена від Зеленського

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“Я запросив президента США з офіційним візитом приїхати в Україну в цей рік, у рік 30-річчя нашої незалежності. Я не знаю, у якому форматі може відбутись ця зустріч — це залежить від двох країн... Я вірю в те, що ця зустріч буде. Вона важлива для обох країн”, — сказав Президент.

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Блінкен зазначив, що через складну ситуацію з коронавірусом, наразі організувати візити дуже складно.

“Я дуже вдячний за запрошення, яке я передам президенту Байдену, як тільки я повернусь... Ми знайдемо відповідний час, коли ми зможемо приїхати до України і провести тут час”, — заявив Держсекретар.