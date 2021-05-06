Госсекретарь повезет в США приглашение Байдену от Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский передал американскому коллеге Джо Байдену приглашение посетить Украину в текущем году. Об этом он заявил по итогам встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает корреспондент УНН.
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“Я пригласил президента США с официальным визитом приехать в Украину в этом году, в год 30-летия нашей независимости. Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча — это зависит от двух стран... Я верю в то, что эта встреча будет. Она важна для обеих стран”, — сказал Президент.
Детали
Блинкен отметил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом, сейчас организовать визиты очень сложно.
“Я очень благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь... Мы найдем подходящее время, когда мы сможем приехать в Украину и провести здесь время”, — заявил Госсекретарь.