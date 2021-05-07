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Ермак выразил надежду на визит Байдена в Украину в этом году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Диалог между Украиной и США сегодня находится на очень высоком уровне, он является содержательным и очень конструктивным. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, подводя итоги встречи Президента Владимира Зеленского с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном в Киеве, пишет УНН.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен и члены американской делегации заверили, что Украина была и является стратегическим и очень важным партнером и союзником Соединенных Штатов. Кроме того, по словам Ермака, сегодня обсуждался вопрос возможной встречи президентов Украины и США.

Цитата

“Могу сказать: пока нет конкретной даты встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, но есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне — и со стороны украинского Президента, и мы услышали от госсекретаря о такой интерес со стороны президента Байдена ”, - сообщил руководитель Офиса Главы государства.

Он напомнил, что в 2021 году Украина отмечает 30-летие независимости. “Поэтому есть большая надежда увидеть Президента Байдена в Украину в этом году”, — сказал Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Главы государства также добавил, что формат встреч, которые Энтони Блинкен имел в Украине, подтверждает, что отношения между нашими государствами строятся на разных уровнях.

Что было раньше

Госсекретарь США прибыл в Киев в среду, 5 мая, после 23:00. Вместе с главой Госдепартамента США Киев посетит и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, хорошо известна в Украине.

6 мая утром Блинкен уже провел встречи с народными депутатами и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Обсуждались в том числе и реформы и военное сотрудничество.

Затем Государственный секретарь США возложил цветы к стене памяти павших за Украину и встретился с митрополитом Епифанием. После этого они вместе посетили Михайловский собор. Особое внимание во время этой встречи, как указали в ПЦУ, было уделено вопросу становления Православной Церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности.

Встреча Блинкена с Президентом Украины Владимиром Зеленским длилась около часа. Зеленский передал американскому коллеге Джо Байдена приглашение посетить Украину текущего года.

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