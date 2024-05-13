Єрмак провів онлайн-зустріч з Боно: обговорювали проведення Глобального саміту миру
Київ • УНН
Єрмак провів онлайн-зустріч з Боно, обговорив опір України російській агресії, анонсував майбутній Глобальний саміт миру в Швейцарії і закликав Боно підтримати і поширити інформацію про саміт, спрямований на припинення війни рф проти України.
Єрмак провів онлайн-зустріч з ірландським рок-музикантом, вокалістом гурту U2 Боно. Про це повідомляє Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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Підчас розмови він висловив подяку за потужну підтримку та допомогу, яку Україна отримала в час повномасштабної війни.
Єрмак наголосив, що Україна мужньо протистоїть російській агресії та водночас активно працює над підготовкою плану досягнення справедливого миру для країни. Він також повідомив про проведення Глобального саміту миру у Швейцарії 15–16 червня, на який Україна сподівається залучити якомога більше держав, включаючи Глобальний Південь.
Закликав Боно підтримати ідею Глобального саміту миру та поширювати інформацію про нього. Адже ця подія має закласти основу для припинення агресивної війни рф проти України, подолання всіх спричинених цією війною криз і повернення сили міжнародного права
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