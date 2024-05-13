Ермак провел онлайн-встречу с Боно: обсуждали проведение Глобального саммита мира

Ермак провел онлайн-встречу с ирландским рок-музыкантом, вокалистом группы U2 Боно. Об этом сообщает Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Во время разговора он выразил благодарность за мощную поддержку и помощь, которую Украина получила во время полномасштабной войны.

Ермак отметил, что Украина мужественно противостоит российской агрессии и одновременно активно работает над подготовкой плана достижения справедливого мира для страны. Он также сообщил о проведении Глобального саммита мира в Швейцарии 15-16 июня, на который Украина надеется привлечь как можно больше государств, включая Глобальный Юг.

Призвал Боно поддержать идею Глобального саммита мира и распространять информацию о нем. Ведь это событие должно заложить основу для прекращения агрессивной войны РФ против Украины, преодоления всех вызванных этой войной кризисов и возвращения силы международного права - проинформировал Андрей Ермак.

Ермак продолжает обсуждать соглашение по безопасности с США: четвертый раунд переговоров