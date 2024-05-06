Ермак продолжает обсуждать соглашение по безопасности с США: четвертый раунд переговоров

Ермак провел очередной раунд переговоров с США по заключению двустороннего соглашения по безопасности. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел четвертый раунд переговоров с представителями Соединенных Штатов Америки в рамках подготовки к заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Благодарен переговорным командам за уже проведенную работу - ощутимый прогресс по согласованию текста документа. Должны ускорить процесс, чтобы финализировать заключение двустороннего соглашения по безопасности уже в этом месяце - отметил Андрей Ермак.

Во время переговоров обе стороны обсудили наиболее принципиальные положения соглашения, формулировки определенных вопросов и определили дату следующего раунда переговоров.

Ермак провел очередной раунд переговоров с США по соглашению по безопасности