Єрмак продовжує обговорювати безпекову угоду зі США: четвертий раунд переговорів
Київ • УНН
Єрмак провів черговий раунд переговорів зі Сполученими Штатами для укладення двосторонньої угоди про безпеку.
Єрмак провів черговий раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.
Деталі
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів четвертий раунд переговорів з представниками Сполучених Штатів Америки у межах підготовки до укладення двосторонньої безпекової угоди.
Вдячний переговорним командам за вже проведену роботу – відчутний прогрес щодо узгодження тексту документа. Маємо пришвидшити процес, щоби фіналізувати укладення двосторонньої безпекової угоди вже цього місяця
Під час переговорів обидві сторони обговорили найбільш принципові положення угоди, формулювання певних питань та визначили дату наступного раунду переговорів.
Єрмак провів черговий раунд перемовин зі США щодо безпекової угоди29.04.24, 22:41 • 20935 переглядiв