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Єрмак про успішні візити до Швеції, Данії, Греції: Кожна поздка має завершуватися конкретним зміцненням України

Єрмак про успішні візити до Швеції, Данії, Греції: Кожна поздка має завершуватися конкретним зміцненням України

Київ • УНН

 • 1326822 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував успішні візити глави держави Володимира Зеленського до Швеції, Данії, Греції, зазначивши, що світова спільнота цінує лідерів, які пропонують щось нове та приходять з конкретними алгоритмами дій. Про це пише УНН з посиланням Telegram керівника ОП.

Цитата

“Під час підготовки таких візитів Президент Володимир Зеленський завжди підкреслює важливість максимального результату. Жодних поїздок заради поїздки - кожна має завершуватися конкретним зміцненням України”, - зазначає Єрмак. 

Також голова ОП додає, що необхідно розуміти геополітичні особливості нинішнього часу.  За його словами, відчинити двері для підтримки можливо, демонструючи проактивну позицію, що  і входить в головну логіку дій України. 

“І Україна в цьому плані стала лідером - ми приходимо з пропозиціями, з конкретними алгоритмами вирішення не тільки питання війни в Україні, але і глобальних викликів. 

Тому перед нами відчиняються двері - у розвиненому світі поважають лідерів, які пропонують щось нове - саме це робить Володимир Зеленський і його голос чують у світі”, - наголошує голова Офісу президента. 

Доповнення 

Андрій Єрмак зазначає, що формула миру Президента про те, як завершити війну в Україні та зберегти світовий порядок.

“10 пунктів вирішення глобальних викликів безпеці, взявши відповідальність за контроль яких країни світу можуть недопустити повторення конфліктів. Це універсальний інструмент”, - йдеться у повідомленні. 

Архітектура дій України містить зустрічі з послами, а також з радниками нацбезпеки країн Заходу, Глобального Півдня, на яких формується єдине бачення Формули є кроками до Глобального саміту миру лідерів держав. На ньому має бути імплементація Формули миру. 

Особисті контакти Президента з лідерами держав, розмови про геополітику, є ключовими в цьому процесі, як зазначає Єрмак. 

Нагадаємо

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак висловився, що плідних візитів глави держави до Нідерландів та Данії. Він зазначив, що результат, який бачать люди, це багатомісячна праця.

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