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Ермак об успешных визитах в Швецию, Данию, Грецию: Каждая поездка должна завершаться конкретным укреплением Украины

Киев • УНН

 • 1326821 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал успешные визиты главы государства Владимира Зеленского в Швецию, Данию, Грецию, отметив, что мировое сообщество ценит лидеров, которые предлагают что-то новое и приходят с конкретными алгоритмами действий. Об этом пишет УНН со ссылкой Telegram руководителя ОП.

Цитата

“При подготовке таких визитов Президент Владимир Зеленский всегда подчеркивает важность максимального результата. Никаких поездок ради поездки - каждая должна завершаться конкретным укреплением Украины”, - отмечает Ермак. 

Также глава ОП добавляет, что необходимо понимать геополитические особенности нынешнего времени.  По его словам, открыть двери для поддержки возможно, демонстрируя проактивную позицию, что  и входит в главную логику действий Украины. 

“И Украина в этом плане стала лидером - мы приходим с предложениями, с конкретными алгоритмами решения не только вопроса войны в Украине, но и глобальных вызовов. 

Поэтому перед нами открываются двери - в развитом мире уважают лидеров, которые предлагают что-то новое - именно это делает Владимир Зеленский и его голос слышат в мире”, - отмечает глава Офиса президента. 

Дополнение 

Андрей Ермак отмечает, что формула мира Президента о том, как завершить войну в Украине и сохранить мировой порядок.

“10 пунктов решения глобальных вызовов безопасности, взяв ответственность за контроль которых страны мира могут не допустить повторения конфликтов. Это универсальный инструмент”, - говорится в сообщении. 

Архитектура действий Украины содержит встречи с послами, а также с советниками нацбезопасности стран Запада, Глобального Юга, на которых формируется единое видение Формулы являются шагами к Глобальному саммиту мира лидеров государств. На нем должна быть имплементация Формулы мира. 

Личные контакты Президента с лидерами государств, разговоры о геополитике, являются ключевыми в этом процессе, как отмечает Ермак. 

Напомним

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался, что плодотворных визитов главы государства в Нидерланды и Данию. Он отметил, что результат, который видят люди, это многомесячный труд.

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