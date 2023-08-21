Єрмак прокоментував візит Зеленського до Нідерландів та Данії: Прекрасні результати багатомісячної роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак висловився, що плідних візитів глави держави до Нідерландів та Данії. Він зазначив, що результат, який бачать люди, це багатомісячна праця. Про це пише УНН з посиланням на Telegram чиновника.
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“Не завжди вона (робота - ред.) була публічною, і не все можна розповідати зараз. Це був справді багаторівневий процес з нашими партнерами, результатом якого стали F16 для України у значній кількості”, - йдеться у повідомленні.
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Єрмак наголосив, що “ключем до успіху” є те, що головним дипломатом України є Президент Володимир Зеленський, голос якого чують і поважають у світі.
“В України буде сучасна авіація, наші пілоти літатимуть на F16, небо стане захищенішим, росіян викинемо з нашого повітряного простору”, - пише глава ОП.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Нідерландів. Пізніше глава держави оголосив про позитивне вирішення питання постачання винищувачів F-16 Україні. Згідно з яким, Нідерланди нададуть 42 винищувачі Україні.
Також президент України прибув до Данії, де зустрівся з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен.