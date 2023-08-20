Рухаємося далі в питанні F-16: Зеленський прибув до Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії де сьогодні зустрінеться з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен. Також він анонсував додаткові хороші новини для українських воїнів, передає УНН.
Цитата
«Данія. Продовжуємо роботу з посилення України, із захисту наших людей. Зустрінуся з пані Премʼєр-міністром Метте Фредеріксен, із королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу. Розвиваємо співпрацю», - повідомив Зеленський.
Він зазначив, що готують додаткові хороші новини для українських воїнів.
«Рухаємося далі в питанні F-16», - додав Зеленський.
Доповнення
Також сьогодні Зеленський сьогодні перебував з робочим візитом у Нідерландах. Нідерланди та Данія зобов’язались передати F-16 Україні.