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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двигаемся дальше в вопросе F-16: Зеленский прибыл в Данию

Двигаемся дальше в вопросе F-16: Зеленский прибыл в Данию

Киев • УНН

 • 864288 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию где сегодня встретится с премьер-министром Метте Фредериксен. Также он анонсировал дополнительные хорошие новости для украинских воинов, передает УНН.

Цитата

«Дания. Продолжаем работу по усилению Украины, по защите наших людей. Встречусь с госпожой Премьер-министром Метте Фредериксен, с королевской семьей, с лидерами партий, членами Фолькетинга и представителями датского бизнеса. Развиваем сотрудничество», - сообщил Зеленский.

Он отметил, что готовят дополнительные хорошие новости для украинских воинов

«Двигаемся дальше в вопросе F-16», - добавил Зеленский.

Дополнение

Также сегодня Зеленский сегодня находился с рабочим визитом в Нидерландах. Нидерланды и Дания обязались’передать F-16 Украине.

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Украинские Национальные Новости

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