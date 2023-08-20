Двигаемся дальше в вопросе F-16: Зеленский прибыл в Данию

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«Дания. Продолжаем работу по усилению Украины, по защите наших людей. Встречусь с госпожой Премьер-министром Метте Фредериксен, с королевской семьей, с лидерами партий, членами Фолькетинга и представителями датского бизнеса. Развиваем сотрудничество», - сообщил Зеленский.

Он отметил, что готовят дополнительные хорошие новости для украинских воинов

«Двигаемся дальше в вопросе F-16», - добавил Зеленский.

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Также сегодня Зеленский сегодня находился с рабочим визитом в Нидерландах. Нидерланды и Дания обязались’передать F-16 Украине.