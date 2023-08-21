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Ермак прокомментировал визит Зеленского в Нидерланды и Данию: Прекрасные результаты многомесячной работы

Киев • УНН

 • 988385 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался, что плодотворных визитов главы государства в Нидерланды и Данию. Он отметил, что результат, который видят люди, это многомесячный труд. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram чиновника.

Цитата 

“Не всегда она (работа - ред.) была публичной, и не все можно рассказывать сейчас. Это был действительно многоуровневый процесс с нашими партнерами, результатом которого стали F16 для Украины в значительном количестве”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Ермак отметил, что “ключом к успеху” является то, что главным дипломатом Украины является Президент Владимир Зеленский, голос которого слышат и уважают в мире. 

“У Украины будет современная авиация, наши пилоты будут летать на F16, небо станет более защищенным, россиян выбросим из нашего воздушного пространства”, - пишет глава ОП.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в Нидерланды. Позже глава государства объявил о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16 Украине. Согласно которому, Нидерланды предоставят 42 истребителя Украине. 

Также президент Украины прибыл в Данию, где встретился с премьер-министром Метте Фредериксен.

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