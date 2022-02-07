Єрмак одужав від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак одужав від коронавірусу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
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“Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований”, — написав Єрмак.
Доповнення
Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак 3 лютого повідомив, що захворів на COVID-19.
Як писав УНН, раніше міністр закордонних справ України повідомив, що радники лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Німеччини та Франції — зустрінуться на тижні, що розпочинається 7 лютого. Від України на зустріч має поїхати Єрмак.
Президент України Володимир Зеленський раніше казав, що очікує від цієї зустрічі домовленість щодо зустрічі лідерів “нормандської четвірки”.