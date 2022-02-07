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Єрмак одужав від коронавірусу

Єрмак одужав від коронавірусу

Київ • УНН

 • 16417 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак одужав від коронавірусу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Цитата:

“Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований”, — написав Єрмак.

Доповнення

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак 3 лютого повідомив, що захворів на COVID-19.

Як писав УНН, раніше міністр закордонних справ України повідомив, що радники лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Німеччини та Франції — зустрінуться на тижні, що розпочинається 7 лютого. Від України на зустріч має поїхати Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський раніше казав, що очікує від цієї зустрічі домовленість щодо зустрічі лідерів “нормандської четвірки”.

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