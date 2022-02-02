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Шахед-136

Радники "нормандської четвірки" зустрінуться наступного тижня – Кулеба

Радники "нормандської четвірки" зустрінуться наступного тижня – Кулеба

Київ • УНН

 • 11006 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Радники лідерів "нормандської четвірки" - України, Росії, Німеччини та Франції - зустрінуться наступного тижня. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування з українськими журналістами, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Станом на зараз на наступний тиждень вже планується їхня (радників — ред.) зустріч, як і було домовлено в Парижі. Але наразі немає сенсу підтверджувати якусь конкретику", - зазначив міністр.

Деталі

На питання про наступну зустріч лідерів "нормандської четвірки" він зауважив, що "зупинити Росію можна лише рішенням президента Путіна".

"Тому потрібно, щоб він таке рішення ухвалив. Для цього потрібно говорити. не важливо, яким би складним не був цей діалог, потрібно говорити з ним, тому що в Росії все вирішує він", - сказав міністр.

"Нікому не потрібна зустріч заради зустрічі. Є розуміння, що щось вирішити можна лише сидячи з ним за переговорним столом. Тому що у нього є така риса: він якщо сідає за стіл переговорів, намагається про щось домовитись. Інша проблема потім про виконання цих домовленностей", - додав дипломат.

Що було раніше

Міністр раніше повідомляв, що минулого тижня у Парижі “нормандський формат” вдалося повернути до життя.

Доповнення

26 січня у Парижі відбулися переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), вони тривали приблизно вісім годин.

Під час цієї зустрічі політрадники “нормандської четвірки” погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.

Наступну зустріч політрадників нормандського формату планують провести за два тижні у Берліні.

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