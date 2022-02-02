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Советники "нормандской четверки" встретятся на следующей неделе – Кулеба

Советники "нормандской четверки" встретятся на следующей неделе – Кулеба

Киев • УНН

 • 10995 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Советники лидеров "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции встретятся на следующей неделе. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с украинскими журналистами, передает корреспондент УНН.

Цитата

"По состоянию на сейчас на следующую неделю уже планируется их (советников — ред.) встреча, как и было договорено в Париже. Но пока нет смысла подтверждать какую-то конкретику", - отметил министр.

Детали

На вопрос о следующей встрече лидеров "нормандской четверки" он отметил, что "остановить Россию можно только решением президента Путина".

"Поэтому нужно, чтобы он такое решение принял. Для этого нужно говорить. Не важно, каким бы сложным ни был этот диалог, нужно говорить с ним, потому что в России все решает он", - сказал министр.

"Никому не нужна встреча ради встречи. Есть понимание, что что-то решить можно лишь сидя с ним за переговорным столом. Потому что у него есть такая черта: он если садится за стол переговоров, пытается о чем-то договориться. Другая проблема потом о выполнении этих договоренностей", - добавил дипломат.

Что было раньше

Ранее Министр сообщал, что на прошлой неделе в Париже “нормандский формат” удалось вернуть к жизни.

Дополнение

26 января в Париже состоялись переговоры политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина), они длились примерно восемь часов.

Во время этой встречи политсоветники “нормандской четверки” согласовали совместное коммюнике и поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе.

Следующую встречу политсоветников нормандского формата планируют провести через две недели в Берлине.

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