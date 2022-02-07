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Ермак выздоровел от коронавируса

Ермак выздоровел от коронавируса

Киев • УНН

 • 16416 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выздоровел от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Цитата:

“Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться. Три дня интенсивной терапии, и это учитывая, что я был вакцинирован”, — написал Ермак.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 3 февраля сообщил, что заболел COVID-19.

Как писал УНН, ранее министр иностранных дел Украины сообщил, что советники лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Германии и Франции - встретятся на неделе, которая начинается 7 февраля. От Украины на встречу должен поехать Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ожидает от этой встречи договоренность о встрече лидеров “нормандской четверки”.

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