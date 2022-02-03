Єрмак повторно заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на COVID-19. Про це він повідомив в своєму Facebook, пише УНН.
Цитата
“Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись”, — написав Єрмак.
Деталі
Очільник ОП зазначив, що наступний тиждень буде дуже важливим, тому він “зробить все можливе й пройде максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги”.
Як писав УНН, напередодні міністр закордонних справ України повідомив, що радники лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Німеччини та Франції — зустрінуться наступного тижня. Від України на зустріч мав поїхати Єрмак.
Президент України Володимир Зеленський раніше казав, що очікує від цієї зустрічі домовленість щодо зустрічі лідерів “нормандської четвірки”.
Додамо
У 2020 році Єрмак, а також Президент Зеленський вже перехворіли на коронавірус.