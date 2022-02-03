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Шахед-136

Єрмак повторно заразився коронавірусом

Єрмак повторно заразився коронавірусом

Київ • УНН

 • 29261 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на COVID-19. Про це він повідомив в своєму Facebook, пише УНН.

Цитата

“Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись”, — написав Єрмак.

Деталі

Очільник ОП зазначив, що наступний тиждень буде дуже важливим, тому він “зробить все можливе й пройде максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги”.

Як писав УНН, напередодні міністр закордонних справ України повідомив, що радники лідерів “нормандської четвірки” — України, Росії, Німеччини та Франції — зустрінуться наступного тижня. Від України на зустріч мав поїхати Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський раніше казав, що очікує від цієї зустрічі домовленість щодо зустрічі лідерів “нормандської четвірки”.

Додамо

У 2020 році Єрмак, а також Президент Зеленський вже перехворіли на коронавірус.

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