Єрмак і Залужний зідзвонилися з начальником штабу оборони та радником уряду Британії

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Сторони детально обговорили подальшу підтримку України у відсічі збройній агресії рф, повідомляють в Офісі Президента.

Єрмак на своєму каналі у Telegram додав: "Підтримка України, перемога на росією і покарання агресора за воєнні злочини – це наша мета".

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Єрмак і Залужний зідзвонилися з радником президента США і американським генералом.