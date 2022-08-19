Єрмак і Залужний зідзвонилися з начальником штабу оборони та радником уряду Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном і радником британського уряду з питань національної безпеки Стівеном Лавгроу, повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
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Сторони детально обговорили подальшу підтримку України у відсічі збройній агресії рф, повідомляють в Офісі Президента.
Єрмак на своєму каналі у Telegram додав: "Підтримка України, перемога на росією і покарання агресора за воєнні злочини – це наша мета".
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