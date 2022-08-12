Єрмак і Залужний зідзвонилися з радником президента США і американським генералом: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі. Про це повідомляється на сайті Президента, передає УНН.
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У розмові також узяв участь заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал.
Сторони обговорили "можливості оптимізації логістичних коридорів з метою підвищення стійкості України та обмінялися думками щодо перспектив активізації діалогу".
Єрмак зазначив, що високий рівень взаєморозуміння й довіри створює основу для подальшого розширення співпраці.
Наприкінці розмови керівник Офісу Президента висловив щиру подяку Сполученим Штатам та американському народу за підтримку України в боротьбі з російськими окупантами.
Доповнення
9 серпня Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.