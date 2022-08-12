Ермак и Залужный созвонились с советником президента США и американским генералом: о чем говорили

Детали

В разговоре также принял участие заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал.

Стороны обсудили "возможности оптимизации логистических коридоров с целью повышения устойчивости Украины и обменялись мнениями о перспективах активизации диалога".

Ермак отметил, что высокий уровень взаимопонимания и доверия создает основу для дальнейшего расширения сотрудничества.

В конце разговора руководитель Офиса Президента выразил искреннюю благодарность Соединенным Штатам и американскому народу за поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Дополнение

9 августа Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.