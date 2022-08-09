Залужний провів телефонну розмову з головнокамандувачем збройних сил НАТО в Європі

Цитата

“Взаємна довіра, постійний діалог на стратегічному рівні та ефективна співпраця на оперативній ланці сприяють тому, що співробітництво між Збройними Силами України та Командуванням Збройних Сил США в Європі є системним і результативним, а процес надання військової допомоги Україні безперервним”, — написав Залужний.

Доповнення

2 серпня відбулася спільна телефонна розмова Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.