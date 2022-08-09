Залужний провів телефонну розмову з головнокамандувачем збройних сил НАТО в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це він повідомив у своєму Telegram, пише УНН.
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“Взаємна довіра, постійний діалог на стратегічному рівні та ефективна співпраця на оперативній ланці сприяють тому, що співробітництво між Збройними Силами України та Командуванням Збройних Сил США в Європі є системним і результативним, а процес надання військової допомоги Україні безперервним”, — написав Залужний.
Доповнення
2 серпня відбулася спільна телефонна розмова Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.