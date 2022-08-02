Взаємна довіра і професійний діалог: Залужний провів розмову з американськими генералами

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні відбулася спільна телефонна розмова з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це повідомив у Telegram Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.