Взаємна довіра і професійний діалог: Залужний провів розмову з американськими генералами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні відбулася спільна телефонна розмова з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це повідомив у Telegram Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
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"Високо ціную їхню підтримку і фахову оцінку наших дій та планів. Взаємна довіра і професійний діалог складають надійний фундамент військового співробітництва між Україною та США. Глибоко вдячний всьому Американському народу за надану допомогу!" - написав Залужний.
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