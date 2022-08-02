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14 марта, 19:57 • 102111 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 116861 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 107302 просмотра

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14 марта, 14:57 • 138238 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138096 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113008 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106641 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92926 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111435 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136848 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взаимное доверие и профессиональный диалог: Залужный провел разговор с американскими генералами

Взаимное доверие и профессиональный диалог: Залужный провел разговор с американскими генералами

Киев • УНН

 • 165832 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Сегодня состоялся совместный телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом сообщил в Telegram Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает УНН.

Цитата

"Высоко ценю их поддержку и профессиональную оценку наших действий и планов. Взаимное доверие и профессиональный диалог составляют надежный фундамент военного сотрудничества между Украиной и США. Глубоко благодарен всему Американскому народу за оказанную помощь!" – написал Залужный.

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