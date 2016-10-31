ЄП не вніс питання "безвізу" для України у проект порядку денного у листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Питання лібералізації візового режиму з Євросоюзом для України немає у проекті порядку денного засідань Європейського парламенту у листопаді. Про це повідомляється на сайті євроінституції, передає УНН.
Крім того, у порядку денному сесії Європарламенту 21-24 листопада відсутнє і питання так званого механізму призупинення безвізового режиму, який називають перепоною для надання українцям можливості подорожувати в Європу без віз.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко раніше заявив, що Україна виконала всі 144 вимоги для "безвізу".