ЕН не внес вопрос "безвизы" для Украины в проект повестки дня в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Вопрос либерализации визового режима с Евросоюзом для Украины нет в проекте повестки дня заседаний Европейского парламента в ноябре. Об этом сообщается на сайте евроинституции, передает УНН.
Кроме того, в повестке дня сессии Европарламента отсутствует и вопрос так называемого механизма приостановления безвизового режима, который называют препятствием для предоставления украинцам возможности путешествовать в Европу без виз.
Напомним, Президент П.Порошенко ранее заявил, что Украина выполнила все 144 требования для "безвизы".