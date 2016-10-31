ЕН не внес вопрос "безвизы" для Украины в проект повестки дня в ноябре

Кроме того, в повестке дня сессии Европарламента отсутствует и вопрос так называемого механизма приостановления безвизового режима, который называют препятствием для предоставления украинцам возможности путешествовать в Европу без виз.

Напомним, Президент П.Порошенко ранее заявил, что Украина выполнила все 144 требования для "безвизы".