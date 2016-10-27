ЄП і Рада ЄС не можуть досягти рішення, що гальмує "безвіз" для України - журналіст

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 33403 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 25694 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 34513 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 51277 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 53269 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 75852 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 84893 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148747 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208217 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194249 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 30050 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 26789 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 27823 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 30679 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 37207 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 33416 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 37494 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 51290 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 505488 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 337380 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Скотт Бессент

Марк Рютте

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Канада

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 8496 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 10100 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 131857 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 190929 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 133202 перегляди
Актуальне

Forbes

Шахед-136

The New York Times

TikTok

Financial Times

ЄП і Рада ЄС не можуть досягти рішення, що гальмує "безвіз" для України - журналіст

ЄП і Рада ЄС не можуть досягти рішення, що гальмує "безвіз" для України - журналіст

Київ • УНН

 • 20708 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Європарламент і Рада ЄС не можуть домовитися про механізм призупинення дії безвізового режиму, що називають передумовою для схвалення лібералізації візового режиму з Україною та іншими країнами. Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.

“Наразі не видається, що буде досягнуто угоду між Європарламентом і Радою ЄС щодо механізму призупинення, коли буде проведено їхню чергову зустріч на початку листопада”, — повідомив він.

Механізм призупинення візової лібералізації, щодо якого намагаються домовитися європейські інституції, впроваджуватимуть у випадку порушень візового режиму.

Президент України Петро Порошенко раніше запевнив, що рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС буде ухвалено не пізніше 24 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,811.33