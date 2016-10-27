ЄП і Рада ЄС не можуть досягти рішення, що гальмує "безвіз" для України - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Європарламент і Рада ЄС не можуть домовитися про механізм призупинення дії безвізового режиму, що називають передумовою для схвалення лібералізації візового режиму з Україною та іншими країнами. Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Наразі не видається, що буде досягнуто угоду між Європарламентом і Радою ЄС щодо механізму призупинення, коли буде проведено їхню чергову зустріч на початку листопада”, — повідомив він.
Механізм призупинення візової лібералізації, щодо якого намагаються домовитися європейські інституції, впроваджуватимуть у випадку порушень візового режиму.
Президент України Петро Порошенко раніше запевнив, що рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС буде ухвалено не пізніше 24 листопада.