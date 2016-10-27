ЕП и Совет ЕС не могут достичь решения, что тормозит "безвизу" для Украины - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Европарламент и Совет ЕС не могут договориться о механизме приостановления действия безвизового режима, что называют предпосылкой для принятия либерализации визового режима с Украиной и другими странами. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Пока не кажется, что будет достигнуто соглашение между Европарламентом и Советом ЕС о механизме приостановления, когда будет проведена их очередная встреча в начале ноября", - сообщил он.
Механизм приостановления визовой либерализации, по которому пытаются договориться европейские институты, будут внедрять в случае нарушений визового режима.
Президент Украины Петр Порошенко ранее заверил, что решение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС будет принято не позднее 24 ноября.