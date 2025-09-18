Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17 вересня, 19:21 • 14842 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 22322 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 21101 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 21249 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 26612 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 36379 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 34279 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 40290 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39451 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 109137 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
94%
750мм
Популярнi новини
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 12532 перегляди
Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України17 вересня, 18:10 • 10458 перегляди
У Тернополі п’яний працівник ТЦК спричинив масову ДТП, постраждав поліцейськийVideo17 вересня, 18:20 • 5104 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 11071 перегляди
Подумав, що українець: у Вроцлаві чоловік вистрілив у румуна17 вересня, 19:00 • 4120 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 14843 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 27101 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 58591 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 109137 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 125873 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Володимир Зеленський
Роберта Мецола
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 11160 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 12627 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 12185 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 42911 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 47704 перегляди
Актуальне
Facebook
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор

Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Високопосадовці рф, ймовірно, за схвалення путіна, звільнили дмитра козака з посади заступника голови адміністрації президента. Це сталося після років незгоди козака з політикою щодо війни в Україні, зокрема його виступу проти вторгнення та пропозицій щодо мирних переговорів.

Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака

Високопосадовці рф, ймовірно, за схвалення російського диктатора володимира путіна, звільнили заступника керівника апарату кремля дмитра козака з посади заступника голови адміністрації путіна після років незгоди з політикою щодо війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що козак був єдиним учасником засідання ради безпеки рф 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.

козак виступив посередником у досягненні угоди з Україною на початку війни, яка б запобігла членству України в НАТО, але путін ... відхилив угоду, оскільки хотів анексувати українську територію

- вказують аналітики.

Вони підкреслюють, що козак втратив свій вплив у кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки.

Повідомлення про неодноразові розбіжності козака з путіним свідчать про те, що путін та, можливо, інші кремлівські впливові особи, такі як заступник голови адміністрації президента росії сергій кирієнко, звільнили козака з посади або змусили його самостійно "піти у відставку"

- вказується у матеріалі.

В ISW додають, що козак раніше був одним із найближчих радників путіна та контролював стратегію кремля в Україні, перш ніж кремль передав цю відповідальність кирієнку у 2022 році.

"Відхід козака з кремля закріпить владу та обов'язки кирієнка в адміністрації президента. Ймовірне рішення путіна витіснити зі свого близького оточення відомого високопосадовця кремля після висловлення бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що путін та його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських воєнних вимог путіна", - резюмують аналітики.

Контекст

За даними російських ЗМІ, заступник глави адміністрації президента рф дмитро козак пішов у відставку. Політик написав заяву про звільнення за власним бажанням ще на вихідних. За деякими даними, він продовжить свою діяльність у бізнесі, однак що це буде за бізнес, не уточнюється.

Потрапив у немилість: заступник голови адміністрації путіна козак закликав російського диктатора припинити війну - NYT10.08.25, 21:46 • 6340 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
НАТО
Україна