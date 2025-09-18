Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака

Високопосадовці рф, ймовірно, за схвалення російського диктатора володимира путіна, звільнили заступника керівника апарату кремля дмитра козака з посади заступника голови адміністрації путіна після років незгоди з політикою щодо війни в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що козак був єдиним учасником засідання ради безпеки рф 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну.

козак виступив посередником у досягненні угоди з Україною на початку війни, яка б запобігла членству України в НАТО, але путін ... відхилив угоду, оскільки хотів анексувати українську територію - вказують аналітики.

Вони підкреслюють, що козак втратив свій вплив у кремлі після того, як протягом останніх кількох місяців радив путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки.

Повідомлення про неодноразові розбіжності козака з путіним свідчать про те, що путін та, можливо, інші кремлівські впливові особи, такі як заступник голови адміністрації президента росії сергій кирієнко, звільнили козака з посади або змусили його самостійно "піти у відставку" - вказується у матеріалі.

В ISW додають, що козак раніше був одним із найближчих радників путіна та контролював стратегію кремля в Україні, перш ніж кремль передав цю відповідальність кирієнку у 2022 році.

"Відхід козака з кремля закріпить владу та обов'язки кирієнка в адміністрації президента. Ймовірне рішення путіна витіснити зі свого близького оточення відомого високопосадовця кремля після висловлення бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що путін та його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських воєнних вимог путіна", - резюмують аналітики.

Контекст

За даними російських ЗМІ, заступник глави адміністрації президента рф дмитро козак пішов у відставку. Політик написав заяву про звільнення за власним бажанням ще на вихідних. За деякими даними, він продовжить свою діяльність у бізнесі, однак що це буде за бізнес, не уточнюється.

