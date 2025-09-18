Единственный, кто был против войны с Украиной: в ISW рассказали о причинах увольнения заместителя руководителя АП рф дмитрия козака

Высокопоставленные чиновники РФ, вероятно, с одобрения российского диктатора Владимира Путина, уволили заместителя руководителя аппарата Кремля Дмитрия Козака с должности заместителя главы администрации Путина после многих лет несогласия с политикой в отношении войны в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Козак был единственным участником заседания Совета безопасности РФ 21 февраля 2022 года, который выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину.

Козак выступил посредником в достижении соглашения с Украиной в начале войны, которое предотвратило бы членство Украины в НАТО, но Путин... отклонил соглашение, поскольку хотел аннексировать украинскую территорию - указывают аналитики.

Они подчеркивают, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как в течение последних нескольких месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и уменьшить влияние российских служб безопасности.

Сообщения о неоднократных разногласиях Козака с Путиным свидетельствуют о том, что Путин и, возможно, другие кремлевские влиятельные лица, такие как заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, уволили Козака с должности или вынудили его самостоятельно "уйти в отставку" - указывается в материале.

В ISW добавляют, что Козак ранее был одним из ближайших советников Путина и контролировал стратегию Кремля в Украине, прежде чем Кремль передал эту ответственность Кириенко в 2022 году.

"Уход Козака из Кремля закрепит власть и обязанности Кириенко в администрации президента. Вероятное решение Путина вытеснить из своего близкого окружения известного высокопоставленного чиновника Кремля после выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина", - резюмируют аналитики.

Контекст

По данным российских СМИ, заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак ушел в отставку. Политик написал заявление об увольнении по собственному желанию еще на выходных. По некоторым данным, он продолжит свою деятельность в бизнесе, однако что это будет за бизнес, не уточняется.

