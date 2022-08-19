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Єдину турбіну "Північного потоку -1" зупинять 31 серпня на три доби на ремонт - "Газпром"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ключовий газопровід, який транспортує російський природний газ до Європи, буде зупинено на три дні наприкінці цього місяця для проведення "планового технічного обслуговування", заявила у п'ятницю російська державна енергетична компанія "Газпром", передає УНН.

Єдину турбіну "Північного потоку -1" зупинять 31 серпня на три доби на ремонт - "Газпром"

Деталі

У заяві "Газпром" повідомив, що єдина діюча турбіна на ключовій компресорній станції газопроводу "Північний потік - 1", що з'єднує західну частину росії та Німеччину, буде зупинено технічне обслуговування з 31 серпня по 2 вересня.

"Комплекс регламентних робіт відповідно до чинного контракту на технічне обслуговування буде проводитися спільно з фахівцями Siemens", - повідомили в компанії з посиланням на німецького партнера Siemens Energy.

"Газпром" заявив, що після завершення робіт потік газу "Північним потоком - 1" відновиться на колишньому рівні в 33 мільйони кубометрів, або лише 20% пропускної спроможності газопроводу.

Доповнення

Потоки газу через "Північний потік - 1" викликають суперечки. Останнє відключення відбудеться через місяць після того, як "Газпром" відновив подачу природного газу газопроводом лише на п'яту частину потужності після попереднього відключення на технічне обслуговування.

росія покладає провину за скорочення постачання трубопроводом на технічні проблеми, але Німеччина називає це політичним кроком кремля, спрямованим на те, щоб посіяти невизначеність та підняти ціни на фоні війни в Україні.

Німеччина нещодавно оголосила, що її газосховища досягли 75% заповненості за два тижні до наміченої дати 1 вересня. Німців закликали скоротити споживання газу зараз, щоб країна мала достатньо газу на майбутню зиму.

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