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Единственную турбину "Северного потока -1" остановят 31 августа на трое суток на ремонт - "Газпром"

Киев • УНН

 • 118951 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Ключевой газопровод, что транспортирует российский природный газ в Европу, будет остановлен на три дня в конце этого месяца для проведения "планового технического обслуживания", заявила в пятницу российская государственная энергетическая компания "Газпром", передает УНН.

Единственную турбину "Северного потока -1" остановят 31 августа на трое суток на ремонт - "Газпром"

Детали

В заявлении "Газпром" сообщил, что единственная действующая турбина на ключевой компрессорной станции газопровода "Северный поток - 1", что соединяет западную часть россии и Германию, будет остановлена на ​​техническок обслуживанием с 31 августа по 2 сентября.

"Комплекс регламентных работ в соответствии с действующим контрактом на техническое обслуживание будет проводиться совместно со специалистами Siemens", – сообщили в компании со ссылкой на немецкого партнера Siemens Energy.

"Газпром" заявил, что после завершения работ поток газа "Северным потоком – 1" восстановится на прежнем уровне в 33 миллиона кубометров, или только 20% пропускной способности газопровода.

Дополнение

Потоки газа через "Северный поток – 1" вызывают споры. Последнее отключение произойдет через месяц после того, как "Газпром" возобновил подачу природного газа по газопроводу только на пятую часть мощности после предварительного отключения на техническое обслуживание.

россия возлагает вину за сокращение снабжения трубопроводом на технические проблемы, но Германия называет это политическим шагом кремля, направленным на то, чтобы посеять неопределенность и поднять цены на фоне войны в Украине.

Германия недавно объявила, что ее газохранилища достигли 75% заполненности за две недели до намеченной даты 1 сентября. Немцев призвали сократить потребление газа сейчас, чтобы у страны было достаточно газа на будущую зиму.

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