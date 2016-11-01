Єдиного електронного реєстру пенсіонерів в Україні немає – представник ПФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Єдиного електронного реєстру пенсіонерів в Україні ще немає. Про це в ефірі "5 каналу" заявила голова Громадської ради при Пенсійному фонді України Галина Третьякова, передає УНН.
"Розвію оцю ілюзію, в нас єдиного e-реєстру (електронного - ред.) немає. Ми його будемо запроваджувати. Десь півтора місяці тому вперше в практиці України Кабінет міністрів затвердив стратегію розвитку Пенсійного фонду і там написано, що 2017 рік - це рік, коли всіх нових пенсіонерів нових генерацій ми будемо вже зразу включати в електронний реєстр, а що стосується 12,5 млн пенсіонерів, які в нас є, то ці пенсійні справи ми можемо технічно внести до такого e-реєстру тільки до 2020 року", - зазначила вона.
"Таким чином ми щонайменше 2-3 роки, якщо ми ще притиснемо Пенсійний фонд і примусимо їх більш пришвидшити це, то ми отримаємо такий реєстр тільки у кінці 2018-2019 року", - додала Г.Третьякова.
Нагадаємо, що з 1 грудня 2017 року мінімальні пенсії мають зрости на 10%.