Единого электронного реестра пенсионеров в Украине нет - представитель ПФУ

"Развею эту иллюзию, у нас единого e-реестра (электронного - ред.) нет. Мы его будем вводить. Где-то полтора месяца назад впервые в практике Украины Кабинет министров утвердил стратегию развития Пенсионного фонда и там написано, что 2017 - это год, когда всех новых пенсионеров новых поколений мы будем уже сразу включать в электронный реестр, а что касается 12 500 000 пенсионеров, которые у нас есть, то эти пенсионные дела мы можем технически внести в такой e-реестр только до 2020 года", - отметила она.

"Таким образом мы как минимум 2-3 года, если мы еще прижмем Пенсионный фонд и заставим их более ускорить это, то мы получим такой реестр только в конце 2018-2019 года", - добавила Г.Третьякова.



Напомним, что с 1 декабря 2017 минимальные пенсии должны вырасти на 10%.