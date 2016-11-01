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Единого электронного реестра пенсионеров в Украине нет - представитель ПФУ

Единого электронного реестра пенсионеров в Украине нет - представитель ПФУ

Киев • УНН

 • 11503 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Единого электронного реестра пенсионеров в Украине еще нет. Об этом в эфире "5 канала" заявила глава Общественного совета при Пенсионном фонде Украины Галина Третьякова, передает УНН.

"Развею эту иллюзию, у нас единого e-реестра (электронного - ред.) нет. Мы его будем вводить. Где-то полтора месяца назад впервые в практике Украины Кабинет министров утвердил стратегию развития Пенсионного фонда и там написано, что 2017 - это год, когда всех новых пенсионеров новых поколений мы будем уже сразу включать в электронный реестр, а что касается 12 500 000 пенсионеров, которые у нас есть, то эти пенсионные дела мы можем технически внести в такой e-реестр только до 2020 года", - отметила она.

"Таким образом мы как минимум 2-3 года, если мы еще прижмем Пенсионный фонд и заставим их более ускорить это, то мы получим такой реестр только в конце 2018-2019 года", - добавила Г.Третьякова.

Напомним, что с 1 декабря 2017 минимальные пенсии должны вырасти на 10%.

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