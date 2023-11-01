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Є сигнали від партнерів: Зеленський про об’єднання світу навколо Формули миру

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Є багато сигналів від представників держав, зокрема Глобального Півдня та партнерів у Європі, в Америці, які підтверджують правильність нашого курсу на об’єднання світу навколо Формули миру, щоб принципи чесного миру, повного відновлення сили міжнародного права були спільним планом світової більшості. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Є сигнали від партнерів: Зеленський про об’єднання світу навколо Формули миру

Цитата

«Сьогодні провів кілька важливих нарад та, як і завжди, – селектор: військові, розвідка, урядовці, відповідальні за ситуацію в регіонах. Провів також нараду з нашою командою, яка представляла Україну на зустрічі радників щодо Формули миру», - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський повідомив, що були обговорені основні деталі та результати цього саміту.

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«Певні речі – дуже корисні для України, для міжнародного права загалом – ми поки не оприлюднюємо. Причина - вона зрозуміла: не даємо шансу Росії зірвати наші міжнародні зусилля. Але можу сказати, що ця, вже третя зустріч радників стала ще сильнішою, ніж дві перед нею. Продовжила консолідацію світу. Є підсумковий документ співголів зустрічі радників на Мальті. І є багато сигналів від представників держав, зокрема Глобального Півдня та наших партнерів у Європі, в Америці, які підтверджують правильність нашого курсу на об’єднання світу навколо Формули миру, щоб принципи чесного миру, повного відновлення сили міжнародного права були спільним планом світової більшості», - розповів Зеленський.

Також він зазначив, що були визначені сьогодні на нараді основні кроки, які будемо робити наступними місяцями, щоб додати ще нового змісту щодо Формули миру.

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