Є сигнали від партнерів: Зеленський про об’єднання світу навколо Формули миру

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Є багато сигналів від представників держав, зокрема Глобального Півдня та партнерів у Європі, в Америці, які підтверджують правильність нашого курсу на об’єднання світу навколо Формули миру, щоб принципи чесного миру, повного відновлення сили міжнародного права були спільним планом світової більшості. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.