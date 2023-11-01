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Есть сигналы от партнеров: Зеленский об объединении мира вокруг Формулы мира

Киев • УНН

 • 165119 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Есть много сигналов от представителей государств, в частности Глобального Юга и партнеров в Европе, в Америке, которые подтверждают правильность нашего курса на объединение мира вокруг Формулы мира, чтобы принципы честного мира, полного восстановления силы международного права были общим планом мирового большинства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Есть сигналы от партнеров: Зеленский об объединении мира вокруг Формулы мира

Цитата

«Сегодня провел несколько важных совещаний и, как и всегда, – селектор: военные, разведка, чиновники, ответственные за ситуацию в регионах. Провел также совещание с нашей командой, которая представляла Украину на встрече советников по Формуле мира», - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский сообщил, что были обсуждены основные детали и результаты этого саммита.

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«Определенные вещи – очень полезные для Украины, для международного права в целом – мы пока не обнародуем. Причина - она понятна: не даем шанса россии сорвать наши международные усилия. Но могу сказать, что эта, уже третья встреча советников стала еще сильнее, чем две перед ней. Продолжила консолидацию мира. Есть итоговый документ сопредседателей встречи советников на Мальте. И есть много сигналов от представителей государств, в частности Глобального Юга и наших партнеров в Европе, в Америке, которые подтверждают правильность нашего курса на объединение мира вокруг Формулы мира, чтобы принципы честного мира, полного восстановления силы международного права были общим планом мирового большинства», - рассказал Зеленский.

Также он отметил, что были определены сегодня на совещании основные шаги, которые будем делать в следующие месяцы, чтобы добавить еще нового содержания относительно Формулы мира.

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