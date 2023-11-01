У Зеленського заявили, що на Мальті обговорили наступні кроки з імплементації Формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський зустрівся з українською делегацією на третій зустрічі радників із національної безпеки щодо імплементації формули миру, яка відбулася в Мальті. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на Мальті було обговорено наступні кроки з імплементації Формули та щодо підготовки до Глобального саміту миру на рівні лідерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.
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«Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру, яка відбулася 28-29 жовтня на Мальті», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що голова української делегації на зустрічі на Мальті Андрій Єрмак поінформував Зеленського про те, що в зустрічі взяли участь представники 66 країн і міжнародних організацій зі всіх континентів. Це на 24 делегації більше, ніж на попередній зустрічі в Джидді.
«Єрмак зазначив, що представники держав-партнерів та українська делегація разом представили конкретні кроки щодо реалізації п’яти пунктів Формули миру. Ці плани заходів розробили робочі групи у складі послів, акредитованих в Україні, та представників української влади», - зазначається в повідомленні.
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Члени української делегації відзначили важливість консолідації країн світу навколо реалізації пунктів Формули миру, особливо в складний час загострення конфліктів у різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході. Президент наголосив, що навіть у непростий час загострень у різних частинах світу кількість учасників зустрічей радників збільшилась, і вони готові консолідуватися навколо пропозицій України щодо завершення війни та досягнення справедливого й стійкого миру.
«Важливо, що завдяки обговоренню пунктів Формули миру ми можемо привертати необхідну увагу країн світу до України, особливо в умовах загострення на Близькому Сході», – сказав Зеленський.
До учасників зустрічі на Мальті, крім Глави Української держави, звернулися: Прем’єр-міністр Мальти, Президент Фінляндії, Президент Південно-Африканської Республіки, Прем’єр-міністр Японії, Прем’єр-міністр Болгарії, Державний секретар Святого Престолу та Великий магістр Суверенного Мальтійського Ордену.
Члени делегації наголосили на важливості ухвалення заяви співголів (Мальта та Україна) за результатами зустрічі щодо ключових принципів миру в Україні.
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«Єрмак зазначив, що на Мальті обговорили наступні кроки з імплементації Формули (продовження роботи на рівні послів, чергові заходи за участю радників із нацбезпеки) та щодо підготовки до Глобального саміту миру на рівні лідерів», - інформує ОП.
Крім того, Зеленського поінформували, що на Мальті відбулося понад 20 двосторонніх зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів країн-партнерів. Метою цих зустрічей було узгодження участі держав в імплементації різних пунктів Формули миру, підтримка України та координація спільних дій у низці сфер.