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The Guardian

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У Зеленського заявили, що на Мальті обговорили наступні кроки з імплементації Формули миру

Київ • УНН

 • 172123 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський зустрівся з українською делегацією на третій зустрічі радників із національної безпеки щодо імплементації формули миру, яка відбулася в Мальті. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на Мальті було обговорено наступні кроки з імплементації Формули та щодо підготовки до Глобального саміту миру на рівні лідерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

У Зеленського заявили, що на Мальті обговорили наступні кроки з імплементації Формули миру

Цитата

«Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підсумків третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру, яка відбулася 28-29 жовтня на Мальті», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що голова української делегації на зустрічі на Мальті Андрій Єрмак поінформував Зеленського про те, що в зустрічі взяли участь представники 66 країн і міжнародних організацій зі всіх континентів. Це на 24 делегації більше, ніж на попередній зустрічі в Джидді.

«Єрмак зазначив, що представники держав-партнерів та українська делегація разом представили конкретні кроки щодо реалізації п’яти пунктів Формули миру. Ці плани заходів розробили робочі групи у складі послів, акредитованих в Україні, та представників української влади», - зазначається в повідомленні.

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Члени української делегації відзначили важливість консолідації країн світу навколо реалізації пунктів Формули миру, особливо в складний час загострення конфліктів у різних регіонах світу, зокрема на Близькому Сході. Президент наголосив, що навіть у непростий час загострень у різних частинах світу кількість учасників зустрічей радників збільшилась, і вони готові консолідуватися навколо пропозицій України щодо завершення війни та досягнення справедливого й стійкого миру.

«Важливо, що завдяки обговоренню пунктів Формули миру ми можемо привертати необхідну увагу країн світу до України, особливо в умовах загострення на Близькому Сході», – сказав Зеленський.

До учасників зустрічі на Мальті, крім Глави Української держави, звернулися: Прем’єр-міністр Мальти, Президент Фінляндії, Президент Південно-Африканської Республіки, Прем’єр-міністр Японії, Прем’єр-міністр Болгарії, Державний секретар Святого Престолу та Великий магістр Суверенного Мальтійського Ордену.

Члени делегації наголосили на важливості ухвалення заяви співголів (Мальта та Україна) за результатами зустрічі щодо ключових принципів миру в Україні.

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«Єрмак зазначив, що на Мальті обговорили наступні кроки з імплементації Формули (продовження роботи на рівні послів, чергові заходи за участю радників із нацбезпеки) та щодо підготовки до Глобального саміту миру на рівні лідерів», - інформує ОП.

Крім того, Зеленського поінформували, що на Мальті відбулося понад 20 двосторонніх зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів країн-партнерів. Метою цих зустрічей було узгодження участі держав в імплементації різних пунктів Формули миру, підтримка України та координація спільних дій у низці сфер.

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