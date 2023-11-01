У Зеленського заявили, що на Мальті обговорили наступні кроки з імплементації Формули миру

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський зустрівся з українською делегацією на третій зустрічі радників із національної безпеки щодо імплементації формули миру, яка відбулася в Мальті. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на Мальті було обговорено наступні кроки з імплементації Формули та щодо підготовки до Глобального саміту миру на рівні лідерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.