У Зеленского заявили, что на Мальте обсудили следующие шаги по имплементации Формулы мира

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский встретился с украинской делегацией на третьей встрече советников по национальной безопасности по имплементации формулы мира, которая состоялась в Мальте. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на Мальте были обсуждены следующие шаги по имплементации Формулы и по подготовке к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.