Є поранені: росіяни завдав 133 удари по Запорізькій області — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Окупаційні війська рф атакували Запорізьку область 133 рази. Зокрема, 118 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Малинівки, Білогір’я, Левадного, Преображенки, Полтавки, Кам’янського, Степового, П’ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст та сіл. Про це повідомляє ЗОВА, передає УНН.
Деталі
Військовослужбовці рф здійснили 6 БПЛА-атак Новодарівки, Новоданилівки, Чарівного й Червоного, авіаудари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці та Новоданилівці, а також 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки.
Внаслідок артудару по Біленькому поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи. Загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік.
Поліція зафіксувала 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог зранку вдарив по селу неподалік від Запоріжжя, є жертва