Є поранені: росіяни завдав 133 удари по Запорізькій області — ОВА

Деталі

Військовослужбовці рф здійснили 6 БПЛА-атак Новодарівки, Новоданилівки, Чарівного й Червоного, авіаудари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці та Новоданилівці, а також 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки.

Внаслідок артудару по Біленькому поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи. Загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік.

Поліція зафіксувала 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

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