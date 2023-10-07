Ворог зранку вдарив по селу неподалік від Запоріжжя, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці обстріляли, попередньо, з РСЗВ касетними снарядами село у Запорізькому районі на Запоріжжі. Відомо про загиблу та двох поранених людей. Про це повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Сьогодні, о 8:00, рашисти обстріляли село Біленьке Запорізького району. Внаслідок підступного ворожого удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. На жаль, загинула жінка. Ще 2 людини поранено", - написав Малашко у Telegram.
За попередніми даними, "військовослужбовці рф обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами", зазначив голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.