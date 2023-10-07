Враг утром ударил по селу неподалеку от Запорожья, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли, предварительно, из РСЗО кассетными снарядами село в Запорожском районе на Запорожье. Известно о погибшем и двух раненых людях. Об этом сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"Сегодня, в 8:00, рашисты обстреляли село Беленькое Запорожского района. В результате коварного вражеского удара повреждены частный дом и хозяйственные постройки. К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены", - написал Малашко в Telegram.
По предварительным данным, "военнослужащие рф обстреляли мирное село из РСЗО кассетными снарядами", отметил глава ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба, в прошлые сутки враг нанес 3 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.